Capcom beantragt Markenzeichen für Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles

Capcom hat sich am 27. April das Markenzeichen für Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles in den USA, Europa, Australien und Neuseeland sichern lassen. Das muss bekanntlich nicht immer Folgen haben, kann es aber.

Neuauflage eines Japan-exklusiven PSP-Puzzlers?

Eine entsprechende Ankündigung des Titels seitens Capcom steht aktuell noch aus. Allerdings lässt sich eine Brücke zu Airu de Puzzle schlagen – einem „Monster Hunter“-Spin-Off, das im Juli 2012 exklusiv in Japan für PSP veröffentlicht wurde.

„Airu“ ist nämlich der japanische Name der „Felyne“-Kreaturen. Ferner lässt sich das Wort „Airu“ romanisiert auch als „Insel“ lesen. Es bleibt vorerst bei einer Spekulation – gut möglich aber, dass sich hinter „Felyne Isles“ eine Art Neuauflage des PSP-Titels verbirgt.

Ganz sicher ist allerdings bereits, dass Niantic gemeinsam mit Capcom an Monster Hunter Now arbeitet. Ganz im Stile von Pokémon Go soll der Mobil-Titel die beliebten Monster der Serie in die reale Welt befördern. Die Veröffentlichung ist für September geplant – auf der offiziellen Website könnt ihr euch bereits vorabregistrieren.

Der Japan-exklusive PSP-Puzzler „Airu de Puzzle“ im Trailer

