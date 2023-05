Bayonetta 3: Streamt ab sofort den umfangreichen Soundtrack zum wilden Abenteuer

PlatinumGames hat kürzlich via Twitter angekündigt, dass der offizielle Soundtrack zu Bayonetta 3 nun via gängiger Musik-Streaming-Dienste verfügbar ist – darunter Amazon Music, Spotify und YouTube.

Sieben Stunden Bayonetta-Musik

Der Soundtrack umfasst stolze 271 Titel und versorgt euch so mit guten sieben Stunden an Musik. Weiterhin ist das Album ab sofort auch zum digitalen Kauf über diverse Plattformen wie iTunes verfügbar.

Das Album ist in 8 Discs unterteilt, jeweils mit etwa 30 Titeln. Unter den vielen Stücken finden sich Songs wie „Gho()t“, „Al Fine“, „We Are As One“ und „Get to the Climax“.

In unserem Test waren wir ziemlich angetan von Bayonetta 3. Praktisch also, dass Hideki Kamiya bereits Pläne für einen vierten Teil hat. Erst kürzlich widmete sich das Spin-Off Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon übrigens den Kindheitsabenteuern der Power-Hexe. Und auch hier zeigt sich Kamiya euphorisch. Wenn es nach ihm geht, markiert das Spin-off nämlich den Start einer neuen Serie.

Bildmaterial: Bayonetta 3, Nintendo, PlatinumGames