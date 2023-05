Bahnbrechende Titel: GTA-Publisher kündigt große Zahlen für das kommende Geschäftsjahr an

Wenn man Take-Two CEO Strauss Zelnick Glauben schenken darf, erwarten uns im kommenden Fiskaljahr ein paar echte Videospiel-Perlen.

Ganz selbstbewusst verkündete er nun, dass das Unternehmen einen satten Anstieg der Zahlen für das kommende Fiskaljahr erwarte. Und das läge vor allem an „mehreren bahnbrechenden Titeln“.

Bahnbrechende Titel, neue Maßstäbe

Für das frische aktuelle Fiskaljahr erwarte das Unternehmen Nettoeinnahmen zwischen 5,45 und 5,55 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 5,28 Milliarden US-Dollar. Für das nächste Fiskaljahr – also dem Zeitraum zwischen April 2024 und März 2025 – rechne man allerdings mit Nettoeinnahmen von stolzen 8 Milliarden US-Dollar.

„Mit Blick auf das Fiskaljahr 2025 ist es ein mit Spannung erwartetes Jahr für unser Unternehmen“, erklärt Zelnick. „Seit mehreren Jahren bereiten wir unser Unternehmen auf die Veröffentlichung einer unglaublich robusten Projektpipeline vor, von der wir glauben, dass sie unserem Unternehmen zu noch größerem Erfolg verhelfen wird.“

Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass wir im Geschäftsjahr 2025 mit der Einführung mehrerer bahnbrechender Titel in diese neue Ära eintreten werden, von denen wir glauben, dass sie neue Maßstäbe in unserer Branche setzen und es uns ermöglichen werden, über 8 Milliarden US-Dollar an Nettobuchungen und über 1 Milliarde US-Dollar an bereinigtem, uneingeschränktem operativen Cashflow zu erzielen.“

„Bahnbrechende Titel“ also, die „neue Maßstäbe in unserer Branche setzen“ – da denkt man natürlich unweigerlich zuerst einmal an Grand Theft Auto 6. Details ließ Zelnick im Gespräch mit GamesIndustry.biz dann aber nicht durchsickern.

Wir werden uns also noch etwas gedulden müssen, ehe wir mehr über die Pläne von Take-Two und gegebenenfalls Rockstar erfahren.

via VGC, Bildmaterial: Grand Theft Auto V, Rockstar Games