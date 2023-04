Xenoblade Chronicles 3: Update ebnet Weg für Story-DLC und rettet vermisste Bademode

Nintendo hat Xenoblade Chronicles 3 ein neues Update verpasst und teilte auch die entsprechenden Patch-Notes zu Update 2.0.0. Dieses legt vorrangig die Weichen für die heute veröffentlichte vierte DLC-Welle inklusive Story-Erweiterung „Die erlöste Zukunft“. Man widmet sich aber auch anderen Problemen.

Bademode vermisst

Im Zuge der zweiten DLC-Welle des Erweiterungspasses hatten SpielerInnen seinerzeit die Möglichkeit, Bademode für alle Charaktere der Party zu erspielen. Das Blöde ist, dass sich hier ein Bug einschlich, der SpielerInnen davon abhielt, ihre wohlverdiente Belohnung zu erhalten.

Der Behebung dieses Fehlers widmet sich Update 2.0.0 nun also auch. Habt ihr in Vergangenheit also die entsprechenden Herausforderungen gemeistert und keine Bademode erhalten, sollte sie sich nach Installation des Updates in eurem Inventar befinden.

Ferner behob man übrigens noch einen Bug, hinsichtlich fehlerhafter Statusanzeigen. Die genauen Patch-Notes lest ihr hier.

Xenoblade Chronicles 3 ist für Nintendo Switch erhältlich. Der Erweiterungspass umfasst alle vier DLC-Wellen und ist via Nintendo eShop für 29,99 Euro verfügbar. Die letzte der vier Wellen ist ab sofort verfügbar und umfasst die Story-Erweiterung „Die erlöste Zukunft“.

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft