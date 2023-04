The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story erhält neue Trailer, wird aber auch verschoben

Entwickler MAGES hat zahlreiche neue Videos zu The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story veröffentlicht, anbei aber auch die Veröffentlichung verschoben. Die kommende Konsolenversion des Mobile-Games Gotopazu erscheint jetzt am 29. Juni planmäßig in Japan für Switch und PS4. Ursprünglich war der am 25. Mai angedacht.

Als kleine Entschädigung gibt es zwei neue Trailer und den Eröffnungsfilm. Der Entwickler MAGES macht die Geschichten aus dem ersten Servicejahr des Smartphone-Spiels für Konsolen in Form einer Visual Novel zugänglich. Die Fünflinge werden vollständig von der bekannten Besetzung gesprochen.

Im Spielverlauf könnt ihr über 500 Kartenillustrationen sammeln, die aus der Smartphone-Adaption Gotopazu bekannt sind. Dabei entfallen allerdings die „Puzzle und Training“-Elemente, sodass ihr die Kollektion ohne Probleme vervollständigen könnt.

Erster Trailer:

Zweiter Trailer:

Eröffnungsfilm:

via Gematsu, Bildmaterial: The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story, MAGES.