Sonntagsfrage: Wie wichtig ist euch die Darstellung von Diversität und Inklusion in Videospielen?

Videospiele sollen allen Menschen eine Freude machen. Und das ist gut so! Aus diesem Grund werden Spiele und die dazugehörige Hardware ebenfalls immer zugänglicher für u. a. Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, generell barrierefreier oder erhalten andere nützliche Funktionen, die das Spielgefühl optimieren. Sicherlich gibt es in diesen Punkten noch Potenzial, welches ausgeschöpft werden kann. Es ist jedoch schön zu sehen, dass auch Entwicklerstudios mittlerweile daran denken und solche Funktionen einbauen.

Das gilt ebenfalls für die Darstellung von Diversität und Inklusion in den Handlungen. Vorbei sind die Zeiten, in denen ein tapferer Held auftaucht, gegen einen Drachen kämpft, um die Prinzessin aus einer Burg zu befreien. Na ja, zumindest meistens. Charaktere sind vielschichtiger, haben innere Konflikte, mit denen sie umgehen müssen, starke weibliche Charaktere eilen zur Rettung und werden nicht nur auf ihr Äußeres reduziert. Dazu kommen ebenfalls viel mehr individuelle Optionen bei der Charaktererstellung, um so dem eigenen Aussehen näher im Spiel zu kommen.

In den vergangenen Jahren werden mehr Entwicklerstudios mutiger, solche Themen in ihre Handlungen einzubauen. So wirkt eine Gesellschaft authentischer, wenn diese auch entsprechend abgebildet wird. Aufgrund dieser unterschiedlichen Sichtweisen, möchten wir in der heutigen Sonntagsfrage wissen, wie wichtig euch das Thema in Videospielen ist.

Da von den untenstehenden Antworten mehrere Sichtweisen auf euch zutreffen könnten, habt ihr die Möglichkeit bis zu vier Antworten zu wählen.

