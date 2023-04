Sonic the Hedgehog: Knuckles bekommt eigene Spin-Off-Serie bei Paramount+ spendiert

Sonic the Hedgehog zählt sicherlich zu den positiven Videospiel-Verfilmungen der letzten Jahre. Das zeigt sich letztlich auch in den Verkaufszahlen – der erste Film spielte 319 Millionen US-Dollar weltweit ein; zweiterer schaffte sogar stolze 405 Millionen US-Dollar weltweit.

Nur logisch also, dass hier bereits Nachschub winkt. Bevor es aber mit Sonic the Hedgehog 3 wieder ins Kino geht, erwartet uns der raubeinige Knuckles auf den Bildschirmen daheim.

Knuckles bekommt Spin-Off-Serie

Der rote Ameisenigel bekommt nämlich seine eigene Spin-Off-Serie spendiert, die exklusiv via Paramount+ verfügbar werden soll.

Die Serie soll zwischen dem zweiten und künftigen dritten Teil der Filmserie angesiedelt sein, und Knuckles folgen, der „sich bereit erklärt, Wade als seinen Schützling auszubilden und ihm die Wege des Echidna-Kriegers beizubringen.“

Idris Elba leiht Knuckles auch in der Serie seine Stimme – wie Variety bestätigt. Außerdem soll auch Adam Pally als Officer Wade Whipple zurückkehren und laut Paramount eine tragende Rolle in der Serie spielen. Ferner seien auch Edi Patterson (Knives Out), Julian Barratt (The Mighty Boosh), Scott Mescudi (Don’t Look Up) und UK-Comedian Ellie Taylor an Bord.

Die Produktion der Serie habe bereits in London begonnen. Jeff Fowler – der bereits bei den ersten beiden Filmen Regie führte – übernimmt auch die Regie der Pilotfolge. Außerdem agiert er als Executive Producer der Serie.

via VGC, Bildmaterial: Sonic the Hedgehog 2, Sega, Paramount Pictures