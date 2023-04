Resident Evil 4: The Mercenaries bietet euch alternativen Weg zu einer mächtigen Waffe

Gestern veröffentlichte Resident Evil 4 den „The Mercenaries“-Modus. Der schickt Horror-Fans auf die Highscore-Jagd und belohnt emsige SpielerInnen sogar mit einer Waffe, an die sie sonst nur mit großer Mühe kämen.

Der neue Weg zur Handcannon

Resident Evil 4 bietet diverse Herausforderungen, die im Laufe des Hauptspiels gemeistert werden können. SpielerInnen werden dann mit Punkten belohnt, die sie im Bonus-Shop für diverse Inhalte einlösen. Darunter tummeln sich Waffen, Outfits und Accesoires, Figurenmodelle und Konzeptzeichnungen.

Einige Belohnungen müssen allerdings freigeschaltet werden, ehe sie zum Erwerb bereitstehen – darunter auch diverse Bonus-Waffen. Um die durchschlagskräftige Handcannon freizuschalten, müssen SpielerInnen das Spiel im Profi-Modus – dem härtesten Schwierigkeitsgrad – meistern, ohne Bonuswaffen zu nutzen.

Und ja, das ist eine ordentliche Herausforderung. Gute Nachrichten also: Mit „The Mercenaries“ erhaltet ihr nun eine alternative Möglichkeit, an die mächtige Magnum zu kommen. Dazu müsst ihr in allen drei Arenen – dem Dorf, dem Schloss und der Insel – einen S-Rang erreichen. Welchen Charakter ihr dazu nutzt, bleibt euch überlassen.

Für das Erreichen eines S-Ranges sind 200.000 Punkte vonnöten. Wer jetzt bereits resigniert abwinkt, sei angehalten. Mit etwas Übung ist das ziemlich gut möglich, gerade wenn ihr bereits mit verinnerlichter Steuerung und dickem Fell aus dem beendeten Hauptspiel antanzt. Einige der Charaktere in „The Mercenaries“ präsentieren sich zudem äußerst mächtig.

In jedem Fall stellt diese Methode eine deutlich zeiteffizientere im Vergleich zum Durchspielen im Profi-Modus dar. Also: Auf in die Highscore-Jagd!

The Mercenaries steht ab sofort als kostenfreier DLC für alle Plattformen bereit. Resident Evil 4 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PCs verfügbar.

Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom