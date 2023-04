Pokémon GO: Diese zwei neuen Pokémon feiern in Kürze ihr Debüt im Spiel

Derzeit läuft bei Pokémon GO nicht alles rund. Viel Kritik muss Niantic für die Änderungen am Fern-Raid-System einstecken. Man macht hier sozusagen Corona-Maßnahmen rückgängig, was die Spielbarkeit des Mobile-Hits allein und zu Hause sehr einschränkt. Das finden nicht alle Fans cool. Noch uncooler fanden die meisten den Tweet, in dem sich Niantic darüber auch noch lustig macht. Klassischer Fall von: zu früh.

Jetzt gibt es aber auch mal wieder gute Nachrichten. Beim Event „Ein intuitiver Held“ werden in Kürze zwei neue Pokémon ihr Debüt in Pokémon GO feiern und erstmals wird sich somit die Möglichkeit eröffnen, diese dem Pokédex hinzuzufügen.

Ignivor wird jedoch nur aus Eiern schlüpfen. Auch diesmal könnt ihr also von der Couch aus wenig ausrichten. Mit Beginn des Events am 2. Mai 2023 um 10 Uhr wird Ignivor 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern schlüpfen. Wenn ihr 400 Bonbons gesammelt habt, könnt ihr ihn zum Sonne-Pokémon Ramoth entwickeln. Ignivor taucht auch in schillernder Form auf.

Darüber hinaus erwartet euch eine neue Spezialforschung. Dabei könnt ihr beim Abschluss dieser auf ein Elekid mit einem Accessoire im Stil von Spark treffen. Auch Elekid kann in schillernder Form auftreten.

Bildmaterial: Pokémon GO, Niantic