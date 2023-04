PlayStation Studios holt Multiplayer-Experten Firewalk Studios ins Boot

Wie Herman Hulst – seines Zeichens Head of PlayStation Studios – via neuem PlayStation-Blogeintrag bekannt gab, gehören die Firewalk Studios nun zu PlayStation Studios.

Original-AAA-Multiplayer-Spiel bereits in Entwicklung

In der Vergangenheit war das Studio unter anderem an der Entwicklung von „Call of Duty„-Titeln, Destiny, Apex Legends oder auch Halo beteiligt. Nach der Studio-Übernahme durch PlayStation arbeite das Team bereits an einem noch unangekündigten „Original-AAA-Multiplayer-Spiel für PlayStation“. Mehr Informationen liefert man vorerst aber nicht.

Dafür melden sich Tony Hsu unnd Ryan Ellishor zu Wort – Studio Head und Game Director der Firewalk Studios. Diese schwelgen vorrangig in wohligen Erinnerungen, zeigen sich aber auch dankbar hinsichtlich der Aufnahme in PlayStation Studios:

[…]Heute machen wir den nächsten natürlichen Schritt und treten PlayStation Studios bei. Wir haben jahrelang eng mit Hermen und dem sehr talentierten Team von PlayStation zusammengearbeitet und dabei geholfen, unser neues Spiel noch besser zu machen. PlayStation Studios beizutreten bedeutet, offiziell Teil einer Familie zu werden, die viele der berühmtesten Spiele unserer Zeit produziert hat, und wir fühlen uns geehrt.

In jüngerer Vergangenheit übernahm PlayStation Studios PC-Port-Spezialist Nixxes Software, Jade Raymonds neues Studio Haven und Mobile-Experten Savage Games Studios. Insgesamt vereint PlayStation Studios bereits über 20 Entwicklerstudios unter der eigenen Flagge.

Bildmaterial: PlayStation