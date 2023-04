Might & Magic: Clash of Heroes erscheint erstmals für Switch und bekommt Definitive Edition

Das Sommerloch ist jedem Videospieler und jeder Videospielerin ein Begriff. Doch in diesem Sommer dürfte es eine Menge Auswahl geben und das nicht nur wegen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Denn Dotemu und Ubisoft gaben bekannt, dass im Sommer 2023 auch Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition für PCs, PS4 und erstmals für Switch erscheinen wird.

Die Neuerungen der Definitive Edition

Bei dem Titel handelt es sich um eine Mischung aus Puzzle und Rollenspiel, die ursprünglich im Jahr 2009 erschien. Die Definitive Edition hat an der Grafik geschraubt und bietet überarbeitete Charakterdarstellungen und Porträts.

Zu den Neuerungen zählen außerdem einige Quality-of-Life-Verbesserungen wie ein neues Balancing im Multiplayer-Modus. Die Edition beinhaltet nicht nur das Hautspiel, sondern auch den „I Am the Boss“-DLC. Dort können wir die Kontroller von fünf mächtigen Bossen übernehmen.

Darum geht es in Might & Magic

In Might & Magic: Clash of Heroes erleben wir eine Zeit, die 40 Jahre vor Heroes of Might & Magic V spielt. Das Spiel dreht sich um fünf HeldInnen, die alle in einer anderen Region von Ashan leben. Sie kommen nicht nur dämonischen Plänen in die Quere, sondern müssen sogar die gesamte Welt retten.

Das Hauptspiel soll rund 20 Stunden Zeit einnehmen. Neben der Kampagne gibt es einen Mehrspielermodus, in dem wir lokal oder online mit 15 spielbaren Charakteren aus fünf Fraktionen gegeneinander antreten können.

Der Trailer zu Might & Magic

Quelle: Cosmocover, Bildmaterial: Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition, Dotemu / Capybara Games / Ubisoft