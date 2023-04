Medienbericht: Konami-Angestellter wegen versuchten Mordes an Vorgesetzten festgenommen

Wie Siliconera via Livedoor berichtet, kam es zu einem beunruhigenden Vorfall in Japan. Ein Angestellter von Konami attackierte seinen ehemaligen Vorgesetzten mit einem Feuerlöscher. Der Polizei gelang es, den Täter vor Ort zu stellen. Nach seiner Befragung sei er wegen des Verdachts auf versuchten Mordes festgenommen worden.

Mordversuch bei Konami

Der Täter gab an, dass er seinen Vorgesetzten – mit der Absicht, ihn zu töten – attackierte, weil dieser in der Vergangenheit von seiner höhergestellten Position Gebrauch machte, um ihn – den Täter – zu schikanieren. Wie sich besagter Machtmissbrauch geäußert habe, soll der Täter nicht erklärt haben.

Der Angriff soll sich um 11:00 japanischer Zeit in Ginza Six – einem Bürogebäude in Tokyo, in dem sich auch ein Studio von Konami befindet – ereignet haben. Der 41-jährige Täter habe sich seinem ehemaligen Vorgesetzten (48) von hinten genähert und mit einem Feuerlöscher geschlagen. Seine Mitarbeiter sollen ihn daraufhin am Boden festgesetzt haben. Das Opfer überlebte den Angriff und soll sich nun im Krankenhaus befinden, um sich von der Verletzung zu erholen.

Der Täter habe sich in Vergangenheit bereits an die entsprechenden Stellen des Unternehmens gewandt, um auf den beschuldigten Machtmissbrauch des Opfers aufmerksam zu machen. Konami habe angegeben, dass ein solcher Machtmissbrauch nicht stattfand. Man klärte den Fall seinerzeit, indem der Täter 2020 in ein anderes Team transferiert wurde.

Eine offizielle Stellungnahme zum Vorfall – seitens Konami – steht derzeit noch aus. Sobald sich neue Informationen auftun, berichten wir.

via Siliconera, Bildmaterial: Konami