Medienbericht: Armored Core VI von FromSoftware könnte schon im August erscheinen

Im Rahmen der The Game Awards 2022 nahmen FromSoftware nicht nur die Auszeichnung für Elden Ring als Game of the Year entgegen. Sie kündigten mit Armored Core VI: Fires of Rubicon auch gleich den nächsten Titel aus eigenem Hause an. Und dieser könnte vielleicht gar nicht mal mehr so lang auf sich warten lassen.

Armored Core VI im August

Wie Tom Henderson von Insider Gaming berichtet, habe man – eigenen Quellen zufolge – bereits ein Veröffentlichungsdatum für Armored Core VI erfahren können. Der Titel soll demnach am 25. August 2023 erscheinen.

In der vergangenen Woche berichteten diverse Medien bereits, dass der neue Eintrag in die Mech-Action-Serie offiziell in Südkorea eingestuft wurde. Meist ein Hinweis auf die baldige Enthüllung eines Veröffentlichungsdatums, der dann in der Regel auch gar nicht mehr so weit in der Zukunft liegt.

Viele interessierte SpielerInnen spekulierten bereits wild, dass der im Dezember 2022 angekündigte Titel im Rahmen des Summer Game Fest am 8. Juni behandelt werden dürfte. Der Quelle von Insider Gaming zufolge könnte die Ankündigung aber schon vorher stattfinden. Henderson gibt aber an, dass diese Information nicht hundertprozentig bestätigt sei.

Im Rahmen der Taipei Game Show 2023 stellte sich FromSoftwares Yasunori Ogura vor einigen Wochen einem Interview. Hier gab er an, dass SpielerInnen keinen „Souls“-Titel erwarten sollen, wenngleich die Erfahrungen der letzten Jahre natürlich in die Entwicklung einflossen. Harte Herausforderungen erwarten euch also auch in Armored Core VI.

via Insider Gaming, Bildmaterial: Armored Core VI: Fires of Rubicon, Bandai Namco, FromSoftware