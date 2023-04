Inspiriert von den Besten: Afterimage ist ab sofort für Konsolen und PCs verfügbar

Das handgezeichnete Metroidvania Afterimage ist ab sofort für Konsolen und PCs erhältlich. Publisher Modus Games veröffentlichte dazu den obligatorischen Launchtrailer, der euch neue Einblicke bietet.

Seine Inspirationen zieht Afterimage nach Entwicklerangaben von Klassikern wie Castlevania: Symphony of the Night und modernen Metroidvanias wie Ori and the Blind Forest. Handgezeichnete Hintergründe soll es geben, die ihr über etwa 30 Stunden erkundet. Deutsche Untertitel sind verfügbar und auf dem Steam Deck läuft das Spiel auch schon.

Auf deiner Reise begegnest du fantastischen Kreaturen: riesigen Bestien, die im Feuer umherwandern, und Geistern, die in den Tiefen komplizierter Labyrinthe lauern … Erfahre mehr über deine neuen Freunde, lerne ihre Vergangenheit kennen und die Pläne, die sie verfolgen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Afterimage, Modus Games, Wangyuan Shengtang, Aurogon Shanghai