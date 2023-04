Im Test! Skullcandy SLYR Pro

Headset Skullcandy SLYR Pro System PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobil Getestet für PC, PS5, Nintendo Switch Marke Skullcandy

Der Headset-Markt ist mehr als gesättigt. Viele Marken haben mittlerweile ihre eigene Fangemeinde aufgebaut und stechen nicht mehr durch besondere Merkmale heraus. Unter den großen Firmen befindet sich auch das Team von Skullcandy, das mit dem SLYR Pro ein besonders stylisches Headset auf den Markt gebracht haben.

Wir haben uns ein Testmuster zusenden lassen und verraten euch, was das Headset so besonders macht und welche Stärken und Schwächen wir an dem Gerät sehen.

Die Details zum Headset

Das Headset wird mit einem abnehmbaren Stabmikrofon, einem AUX- und einem USB-C-Kabel geliefert. Es handelt sich dabei nämlich um ein kabelgebundenes Headset, das mit der Konsole oder dem PC verbunden sein muss.

»Die beste Farbkombination hat für mich das pinke Headset.«

An der PlayStation, der Xbox oder der Switch reicht das AUX-Kabel, das einfach nur in den Controller gesteckt werden muss. Am PC kann das USB-C-Kabel genutzt werden, um den Ton über das Headset laufen zu lassen.

Das Design des Headsets empfand ich als sehr ansprechend. Die beste Farbkombination ist für mich das pinke Headset, doch auch die grüne Variante, die ich testen durfte, macht optisch einiges her. Die Ohrmuscheln und der Kopfbügel bestehen aus einem weichen Material mit Memory Foam, das nach wenigen Sekunden wieder in seine Ursprungsform kommt. Durch den verstellbaren Bügel kann das Headset stufenlos für mehrere Kopfgrößen angepasst werden.

Das Material empfand ich als äußerst angenehm. Auch nach mehreren Stunden auf dem Kopf hat das Headset keine Druckstellen oder Schmerzen bereitet. Auch BrillenträgerInnen können das Headset bedenkenlos nutzen.

Für viele Plattformen geeignet

Der wohl größte Pluspunkt ist, dass das Headset ohne vorherige Installation für sämtliche Plattformen genutzt werden kann. Das Headset wird mit dem jeweiligen Kabel einfach an den Controller oder den PC angeschlossen und schon kann es losgehen. Obwohl mein Testmuster im Xbox-Design gehalten ist, konnte ich es am PC, der PS5 und der Nintendo Switch testen. Auf allen Plattformen habe ich die gleiche Qualität erlebt.

Der Sound ist über alle Tonstufen hinweg ausgewogen und hört sich wirklich gut an. Da die Ohrmuscheln über das gesamte Ohr gehen, wurden andere Geräusche, die mich beim Zocken stören könnten, gut ausgeblendet.

Wer noch etwas am ausgegebenen Ton ändern will, der kann mit der Equalizer-Funktion herumspielen. Die Software muss auf der offiziellen Seite heruntergeladen werden und lässt mehrere Einstellungen zu, die mithilfe des Rädchens geändert werden können. Allerdings ist die Software nur für PCs verfügbar.

Leider hatte das mitgelieferte AUX-Kabel bei mir eine kleine Macke. Egal, wie ich es gedreht hatte oder wo ich es angeschlossen hatte, leider war irgendwann nur eine Ohrmuschel intakt. Außerdem hatte das Mikrofon leider nicht die Qualität, die ich für solch einen Preis erwartet hätte. Meine Mitspieler hörten mich nur leise, dumpf und etwas kratzig. Dafür wurden Hintergrundgeräusche super herausgefiltert.

Gutes Headset mit kleiner Schwäche

Alles in allem kann ich das Headset mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Das Design und der Komfort rechtfertigen in meinen Augen den mittelhohen Preis. Das Mikrofon hat eine eher mittelprächtige Qualität, ist jedoch kein Totalausfall. Falls ihr also auf der Suche nach einem Headset seid, das ihr über PC und Konsole flexibel nutzen wollt, macht ihr mit dem Skullcandy SLYR Pro nichts falsch.

Bildmaterial: Skullcandy SLYR-Reihe, Skullcandy