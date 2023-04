Hunt the Night: Das Gothic-RPG mit Bloodborne-Inspiration zeigt sich im neuen Trailer

Der japanische Indie-Publisher Dangen Entertainment und Entwickler Moonlight Games haben einen neuen Trailer zu Hunt the Night veröffentlicht. Das Action-Adventure im Retro-Stil war erst kürzlich für eine Veröffentlichung am 13. April 2023 datiert worden.

Danach soll eine Version für PlayStation, Xbox und Switch nachgereicht werden, allerdings gibt es noch keinen festen Termin. Inspiriert sieht man sich von Größen wie The Legend of Zelda, Castlevania und Bloodborne. Natürlich möchte man aber seinen eigenen Twist zum Action-RPG-Genre erschaffen.

In dem Gothic-Titel schlüpfen wir in die Rolle von Protagonistin Vesper, einem Mitglied der Stalker. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Menschen, welche die Kräfte der Dunkelheit zu ihrem Vorteil nutzt. Die Menschheit ist nämlich so gut wie ausgestorben, da in der Nacht schreckliche Kreaturen erwachen.

Das Gameplay von Hunt the Night

Die Dungeons von Medhram beherbergen viele Monster und Bosse, die es mit Waffen und dunklen Kräften zu bekämpfen gilt. Dabei können wir zwischen Nah- und Fernkampf wechseln.

Jeder Boss hat seine eigenen Kampfphasen, die wir auswendig lernen müssen. Für jeden Boss können wir einen eigenen Build erstellen. Darunter fallen Effekte wie Kritischer Schaden, Lebensklau, Gift, Nahkampf oder Feuerkraft. Die Welt ist voller Rätsel und Nebencharaktere, deren tragische Vergangenheit wir erleben können.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Hunt the Night, Dangen Entertainment, Moonlight Games