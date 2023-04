Gemütlich Geheimnisse erforschen: „Slow-Life-RPG“ Picontier erscheint auch für Switch

Nach fast zwei Jahren im Early Access erschien das „Slow-Life-RPG“ Picontier vor rund einem Jahr für PC via Steam. Nun kündigten die Verantwortlichen an, dass der Titel eine Switch-Version nachgereicht bekommt. Im passenden Trailer könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen, um was für ein Spiel es sich handelt.

Allerdings ist die Switch-Version bislang nur im japanischen Nintendo Store zu finden. Dort kostet der Titel umgerechnet 16,90 Euro. Unterhalb des YouTube-Videos ist ebenfalls der amerikanische Store von Nintendo erwähnt, allerdings mit Link zur japanischen Seite. Die Steam-Version unterstützt englische Texte. Wir müssen wohl abwarten.

Gemütlich Geheimnisse erforschen

In Picontier erwacht der Hauptcharakter auf einer Insel, welche einige Geheimnisse verbirgt. Im gemütlichen Spielablauf gilt es diese aufzudecken, wobei auch einige Story-Wendungen warten sollen. Neben der Herstellung von Waffen kann man auch angeln gehen oder den Bauernhof bewirtschaften. Auch die Bewohner der Insel stehen hilfreich zur Seite.

Materialien findet man beim Erkunden oder Besiegen von Monstern. Dabei gibt es in der Nacht andere Gegner als am Tag. Aber was hat es mit dem schwarzen Nebel und dem Verschwinden von Professor Jeda auf sich? Magische Dinge geschehen auf dieser seltsamen Insel.

Der Trailer mit Erscheinungsdatum:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Picontier, Flyhigh Works, Skipmore, Kan.Kikuchi