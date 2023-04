Final Fantasy VII Remake: Square Enix beleuchtet Renos Charakter und Rudes Stilbewusstsein

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Erst kürzlich widmete man sich dabei etwa dem schmierigen Gangsterboss Don Corneo.

Aber auch das ikonische Turks-Duo Reno und Rude wird im Zuge dieser Reihe näher beleuchtet. Die neuen Informationen liefert dabei einmal mehr der japanische Twitter-Account zum Spiel.

Reno kann auch anders

Der Tweet zu Rotschopf Reno thematisiert seine Attitüde im Verlauf von Final Fantasy VII Remake. SpielerInnen treffen ihn erstmals in Aeriths Kirche – in Kapitel 8. Renos Aufgabe für die Mission lautet, Cloud zu neutralisieren – ihn aber nicht zu töten. Entsprechend entspannt und quirlig präsentiert sich der wendige Kämpfer im ersten Gefecht.

In Kapitel 12 gibt es hingegen eine Szene, in der er seine ihm zugeworfene Waffe auffängt – ein Schlagstock inklusive prominentem Shinra-Symbol. Mit dieser Szene wollte das Entwicklerteam Renos Verantwortungsbewusstsein und Entschlossenheit als Mitglied der Turks zeigen – die ja ein Ableger Shinras sind.

Der Tweet enthält auch einige Konzeptzeichnungen. Abgesehen von Reno selbst können wir die Konstruktion seines Schlagstocks und seine Minen begutachten.

Stilvoller Rude

Aber was ist mit Rude? Im Tweet zu Renos kühlerem Partner, widmet man sich vor allem den vielen Details, die Rudes Look ausmachen. Er nutzt eine Krawattennadel an seiner Krawatte und trägt im Gegensatz zu Tseng und Reno ein schwarzes Hemd.

Square Enix erklärt auch, dass das Entwicklungsteam viel Mühe in das Design seiner Sonnenbrille und seiner Augen gesteckt habe. Sie wollten, dass Rude wie eine andere Person aussieht, sobald er seine Brille abnimmt.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für kommenden Winter angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO