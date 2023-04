Ein Gasthaus wie ein Zirkus: Aksys Games veröffentlicht das Otome Radiant Tale im Juli im Westen

Bei All Aksys hat sich Publisher Aksys Games festgelegt. Radiant Tale soll am 27. Juli 2023 im Westen erscheinen. Für eine Veröffentlichung in unseren Gefilden hatte man die Otome-Visual-Novel schon 2022 angekündigt, nun steht also auch der Termin fest.

Mehr als einen Blick auf die Handelsversion mit Soundtrack-Auswahl und (nicht gezeigten) Artcards gab es bei All Aksys nicht. Wir haben euch deshalb noch einmal den alten Ankündigungstrailer angehangen.

Geschichte

Die junge Frau Tifalia sehnt sich nach einem spannenderen Leben. Dieser Wunsch erfüllt sich, als eine ungewöhnliche Gruppe mit dem Namen „CIRCUS“ in ihr Gasthaus einkehrt und die junge Frau als Produzentin anheuert. Die Mitglieder dieser Gruppe könnten nicht kurioser sein:

Ein verrückter Drache, der es liebt zu kitzeln, ein stacheliger Clown, der seine Mitmenschen nicht zum Lachen bringt, eine Wasser-Kreatur, die keine Wassermagie anwenden will, ein Akrobat, der nicht weiß, wie er ein Publikum unterhält, ein betrunkenes Fellknäuel und ein Anführer, der sehr unmotiviert ist. Wie wird sich Tifalia als unerfahrene Produzentin in das Team einfügen?

Die Präsentation bei All Aksys:

Ankündigungstrailer

