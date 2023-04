Die Neuerscheinungen im April 2023

Neuer Monat, neue Liste der Neuerscheinungen! Unsere Auswahl konzentriert sich wie immer auf Spiele aus Fernost, aber wir reichen euch auch viele Indies und ausgewählte Games aus westlichen Studios.

Schwer zu sagen, was das Highlight des Monats ist. Es geht vor allem in die Breite! Ihr könnt uns euer Highlight gerne im Kommentarthread mitteilen. Neben einigen Neuerscheinungen, darunter nach einer Verschiebung Star Wars Jedi Survivor, gibt es zahlreiche Neuauflagen, allen voran Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp.

Fans des Haptischen werden mit nachträglichen Handelsversionen unter anderem zu Cult of the Lamb, The Pathless und Front Mission 1st Remake glücklich. Ghostwire Tokyo kommt „zu Hause“ an und Horizon Forbidden West bekommt seine DLC-Erweiterung.

Games im April 2023:

Bildmaterial: Ghostwire: Tokyo, Bethesda, Tango Gameworks