Das war … Kalenderwoche 17/2023

Eine Diversitäts-Kontroverse rund um Horizon Forbidden West, ein Bundle zu Final Fantasy XVI, Vorfreude auf Zelda sowie der Activision-Deal und eine Enttäuschung zu Star Wars sorgten für viel Betrieb in den letzten Tagen. Natürlich darf auch heute der Blick auf die wichtigsten Trailer nicht fehlen. Zum Schluss haben wir ebenfalls noch zwei neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Der DLC Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5) sieht sich derzeit einem Review-Bombing ausgesetzt. Die negativen Stimmen nehmen dabei Anstoß an einer optionalen Kussszene zwischen zwei Frauen.

Sony hat ein PlayStation-5-Bundle zu Final Fantasy XVI (PS5) angekündigt. Der Konsole liegt das Spiel nur digital bei. Mit besonderem Design sind zudem ein DualSense-Controller und ein PS5-Cover unterwegs. Ein kurzer Gameplay-Clip zeigte zudem den Kampf gegen alte Bekannte.

Erste Preview-Berichte sind zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) aufgetaucht. Die positiven Stimmen dürften die Vorfreude noch weiter steigern. Um die neuen Features und Möglichkeiten dreht sich zudem ein Werbevideo.

Die britische Aufsichtsbehörde hat den Activision-Deal von Microsoft gebremst. Die Bedenken drehen sich dabei um den Wettbewerb im Cloud-Bereich. Für negative Schlagzeilen sorgte auch Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series, PC). Die Handelsversion ist ohne Extra-Download nämlich nicht spielbar.

Zu den Neuankündigungen der letzten Tagen gehörten die Investigations-Simulation Tokyo Psychodemic (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sowie BRIGHT TRACER (PC) vom Co-Entwickler von Dragon Quest XII. Falls ihr auf eine Farm-Simulation mit Dinosauriern gehofft habt, dann ist Paleo Pines (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) etwas für euch. Auf PCs unterwegs ist außerdem die Dungeon-Travelers-Reihe. Zu den Neuveröffentlichung der letzten Tage zählen Honkai: Star Rail (PC, Mobil) vom Genshin-Impact-Studio, das Metroidvania Afterimage (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), der Dungeon-Crawler Labyrinth of Zangetsu (PS4, Switch, PC), das Monstersammel-RPG Cassette Beasts (PC) sowie die Switch-Portierung von Mugen Souls.

Mit einer Collector’s Edition auf den 25. August datiert wurde Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Falcom zeigte gleich mehrere Minuten aus Ys X: Nordics (PS4, PS5, Switch). Neptunia-Fans konnten sich einen Trailer zu Neptunia GameMaker R:Evolution (PS4, PS5, Switch) ansehen, während für Japan eine Switch-Umsetzung von Neptunia: Sisters VS Sisters angekündigt wurde. Im Herbst geht es hierzulande in die Dungeons von Mon-Yu (PS5, Switch, PC). Bei Master Detective Archives: RAIN CODE (Switch) gab es neben einem Charakter-Trailer auch die Ankündigung des Season-Pass. Den ersten Trailer sahen wir zum Metroidvania TEVI (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und in Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) kämpft auch Lili mit.

Zu Front Mission 2: Remake (Switch) gab es einen neuen Story-Trailer. In Japan gab es eine Verschiebung von The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story (PS4, Switch). Auf das Otome Radiant Tale (Switch) dürfen wir uns im Juli freuen, im August folgt dann Norn9: Last Era (Switch). Für Konsolen erscheint My Time at Sandrock (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ebenfalls noch im Sommer. Drunter und drüber geht es im Eröffnungsfilm aus Crash Team Rumble (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series). Für PCs erscheint der 2D-Ninja-Sidescroller Shinobi non Grata (PS4, Switch, PC) bereits im Mai. Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition (PS4, Switch, PC) ist ein weiteres Spiel für den Sommer.

Ab sofort auch für PlayStation und PCs erhältlich ist Live A Live und die Welt von XEL könnt ihr nun ebenfalls auf PlayStation-Konsolen erkunden. Im Herbst folgt eine PS5-Veröffentlichung von The Caligula Effect 2 und das „Slow-Life-RPG“ Picontier schafft den Sprung auf Switch. Zur Netflix-Serie The Witcher könnt ihr euch einen Teaser zur dritten Staffel ansehen. Der würfelige Anime zu Pokémon meldete sich mit der nächsten Folge zurück. Zu Cuphead hat Yoshitaka Amano gezeichnet, während YouTuber Masahiro Sakurai einige Geheimnisse zu Kirby veröffentlicht hat. Für Furore sorgten zudem Fan-Werke zu Super Mario.

Damit wird es Zeit für die beiden neuen Reviews von JPGAMES. Die Veröffentlichung von The Last of Us Part I (zum Testbericht) bei Steam war mit einigen Problemen verbunden. Aber immerhin lässt es sich auf dem Steam Deck ganz gewöhnlich starten und einigermaßen flüssig spielen. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Headset seid, ist vielleicht das Skullcandy SLYR Pro (zum Testbericht) etwas für euch.