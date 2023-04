Chief-Producer von Dragon Quest verlässt Square Enix auf der Suche nach größerem Risiko

Ryutaro Ichimura – seines Zeichens Chief Producer der „Dragon Quest„-Serie – hat Square Enix am 31. März verlassen, wie er via Twitter erklärte.

„Ich habe angefangen zu zählen, wie viele Spiele ich noch in meinem Leben machen kann“, sagt Ichimura, der in diesem Jahr seinen 47. Geburtstag feiert. Insbesondere in den heutigen Tagen, in denen es drei bis vier Jahre in Anspruch nähme, ein Spiel zu produzieren, „müssen wir stets gründlich überlegen, an welchen Titel wir arbeiten.“

Ichimura erklärt weiter: „Sobald ich mich zurücksetzen und reflektieren konnte, möchte ich diese gesegnete Umgebung verlassen und herausfinden, was ich tun kann, wenn ich es wage, mich in eine Umgebung mit höherem Risiko zu bewegen.“

Zuletzt fungierte Ichimura als Produzent von Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, welches im Herbst weltweit erscheinen soll. Hier habe Ichimura bereits die Zügel in fähige neue Hände übergeben, allerdings nicht ohne den Hinweis: „Seien Sie versichert, dass ich [den Titel] bereits fast bis zur Fertigstellung überwacht habe.“

Na dann bleibt Ichimura nur alles Gute für den weiteren Weg zu wünschen!

Bildmaterial: Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, Square Enix, Game Studio, KAI GRAPHICS