Wohl erneut verschoben: Suicide Squad Kill the Justice League soll erst Ende 2023 erscheinen

Suicide Squad: Kill the Justice League hat bereits eine große Verschiebung hinter sich. Ursprünglich sollte der Titel noch im Jahr 2022 erscheinen, doch aufgrund von benötigter Entwicklungszeit versetzten die Macher den Veröffentlichungstermin auf den 26. Mai 2023.

Doch wie der berühmte Branchen-Insider Jason Schreier via Bloomberg berichtet, scheint auch dieser Termin nicht mehr eingehalten werden können. Demnach wurde das Spiel bereits intern auf Ende 2023 verschoben. Ein genauer Tag wurde nicht genannt. Bloomberg beruft sich auf eine anonyme Quelle, die in direkter Verbindung mit dem Spiel steht.

Der Grund dafür seien Reaktionen auf das Spielmaterial aus der vergangenen State of Play. SpielerInnen haben Kritik an den Live-Service-Elementen und daran geäußert, dass ein permanenter Online-Zwang in Suicide Squad: Kill the Justice League herrscht, sogar im Solo-Modus.

Schreiber weist auf Twitter daran hin, dass die Macher das Spiel wohl kaum umkrempeln werden, dafür reicht die Zeit längst nicht aus. Es würde sich lediglich um „Polishing“ handeln. Suicide Squad bleibe beim Konzept „Games as a Service“, so Schreier.

Darum geht es in Suicide Squad: Kill the Justice League

Die Comic-Vorlage Suicide Squad handelt von Bösewichten, die als entbehrlich gelten und damit beauftragt werden, selbstmörderische Missionen für die Regierung zu erfüllen.

Das Videospiel bietet eine neue Geschichte und versetzt euch in die Rolle von Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, die den Auftrag haben, die Justice League zur Strecke zu bringen.

Durch tödlichen Sprengstoff unter Kontrolle gehalten, der in ihren Köpfen implantiert wurde, haben alle vier DC-Superschurken keine andere Wahl, als sich zusammenzuschließen und diese unmögliche Aufgabe anzunehmen, die ihnen als Teil von Amanda Wallers berüchtigter Task Force X zugewiesen wurde.

Die Veröffentlichung ist Ende 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X und PCs geplant.

Ein aktueller Trailer zum Koop-Gameplay:

via VGC, Suicide Squad, DC Comics, Warner Bros. / Rocksteady Studios