Von wegen Mario: Diese Karte zeigt die populärsten Nintendo-Charaktere der Mario-Serie

Viele Fans hoffen, ihren liebsten Nintendo-Charakter im neuen Super-Mario-Film zu sehen. In ersten Trailern war bereits zu sehen, dass nicht nur Mario, sondern auch Prinzessin Peach, Donkey Kong und Luigi im Film einen Auftritt haben werden.

Der italienische Bekleidungs- und Spielzeughersteller namens Chicco hat sich die Frage gestellt, auf welchen Charakter die Fans in den USA wohl am meisten freuen. Das Unternehmen hat eine Übersichtkarte erstellt, welche Nintendo-Figuren nach Staaten sortiert am beliebtesten sind.

Mario landet auf Platz 4

Um den beliebtesten Charakter zu bestimmen, hat Chicco die Daten der letzten fünf Jahre von Google Trends genutzt. Auf der Karte sind besonders viele grüne Ls zu sehen, weshalb deutlich wird, dass Luigi ein äußerst beliebter Charakter ist und seinen Bruder Mario tatsächlich auch schlägt.

Werden allerdings die gesamten Suchen und nicht nur die der beliebtesten Charaktere mit einbezogen, so landet Wario auf Platz 1. Luigi landet nur knapp dahinter auf Platz 2. Mit einem großen Abstand folgt dahinter Prinzessin Daisy auf Platz 3, während sich Mario, Waluigi und Donkey Kong den vierten Platz teilen müssen.

Auch im Brüder-Duell wird deutlich, dass Luigi die Nase vorne hat. Vor allem im Süden das Landes scheint Luigi die Herzen der Fans gewonnen zu haben. Beim Kampf der Prinzessinnen zeigt sich, dass der Osten eher Prinzessin Daisy zugeneigt ist, der Westen hingegen Prinzessin Peach.

