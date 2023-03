Upcycling mit Pokémon: Künstler recyceln Müll und basteln Pokémon daraus

Das Tama Art University’s Studio 3 hat viele talentierte StudentInnen im Produktdesign-Bereich. Die KünstlerInnen haben nun ihre eigene Ausstellung namens Think with Pokémon: Art & Environment Education eröffnet. Die Ausstellung läuft vom 26. März 2023 bis zum 8. April 2023 in der Midtown Shopping Mall in Roppongi, Tokyo.

In der Ausstellung werden Pokémon gezeigt, die aus Material erschaffen wurden, dass die StudentInnen gefunden haben. Die Botschaft besteht darin, dass auch aus nicht mehr nutzbaren oder weggeworfenen Sachen noch etwas Schönes von höherem Wert entstehen kann. Passend dazu wird es eine weitere Ausstellung geben, die sich mit dem Thema Müll und dessen Wiederverwertung beschäftigt.

Die Ausstellung wird insgesamt 20 Pokémon beinhalten. Auf den Werbeplakaten ist beispielsweise ein Sheinux abgebildet, das aus Kabeln besteht. Ein weiteres Pokémon ist Darkrai, das teilweise aus Spielzeugautos besteht. Zugegeben: Das Material alleine genügt nicht, man benötigt auch allerhand Talent.

Deshalb wird es außerdem einen Workshop geben, in dem GrundschülerInnen lernen können, wie sie ihren eigenen Pokéball aus recyceltem Material herstellen. So sollen Kinder schon im frühen Alter beigebracht bekommen, sorgsam mit ihrem Müll umzugehen.

via Siliconera, Bildmaterial: Ausstellungsobjekte, Think with Pokémon: Art & Environment Education