Streets of Rage 4: Neues Content-Update verspricht über 300 Verbesserungen

Streets of Rage 4 bekommt heute ein kostenloses Content-Update spendiert. Publisher und Co-Entwickler Dotemu und die Co-Entwicklungsteams von Lizardcube und Guard Crush Games versprechen über 300 Verbesserungen, die es mit dem Update geben soll.

Zu den Verbesserungen zählt ein neuer, anpassbarer Überlebensmodus. Dort können wir eigene Matches nach unseren eigenen Regeln kreieren und so ganz verrückte Kombinationen basteln. Außerdem reihen sich neue kooperative Moves und das Balancing von Charakteren mit in die Liste an Verbesserungen ein.

Wollt ihr euch selbst davon überzeugen, dass es über 300 Verbesserungen gibt? Dann schaut doch selbst einmal in die Patch-Notizen und zählt, wie viele Verbesserungen das Team implementiert hat.

Es gibt zudem keine bessere Gelegenheit als jetzt, um den Titel auszuprobieren. Streets of Rage 4 und der DLC Mr. X Nightmare sind auf PC, Switch und PlayStation um 50 Prozent reduziert.

Die Verbesserungen im Trailer

