Rune Factory 3 Special: Im September wartet ein monströses Geheimnis auf euch

Marvelous hat mit dem 5. September den konkreten Veröffentlichungstermin zu Rune Factory 3 Special mitgeteilt. Das Remake wird dann hierzulande für Nintendo Switch und PCs erscheinen. Eine Handelsversion könnt ihr bei Amazon* vorbestellen.

Micah erwacht ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit und findet sich bald in einem langjährigen Konflikt zwischen Menschen und Monstern wieder. Micah muss Brücken zwischen den Rassen bauen, um den Frieden wiederherzustellen, während er gleichzeitig ein schockierendes Geheimnis aufdeckt, das ihn selbst betrifft.

In Rune Factory 3 Special schlüpft ihr in die Rolle von Micah, einem jungen Mann mit der Fähigkeit, sich in ein goldenes, schafähnliches Monster zu verwandeln. Wooly heißt er dann. Das wirkt sich natürlich auch auf eure Abenteuer aus.

Zu den brandneuen Inhalten des Remakes gehören der „Newlywed“-Modus und eine Reihe von eigenständigen Abenteuern, die nach der Heirat mit jeder der elf infrage kommenden Bachelorettes des Spiels freigeschaltet werden. Darüber hinaus wird eine „weitere Episode“ versprochen, ebenso wie voll vertonte Inhalte.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Rune Factory 3 Special, Marvelous, XSEED Games