Puma x Final Fantasy XIV: Kollektion aus Sneakern, Shirts und mehr erscheint auch hierzulande

Erst gestern berichteten wir von der Kollaboration zwischen Puma und Final Fantasy XIV. Fans hierzulande dürfen sich nun gleich doppelt freuen: Die gemeinsame Produktlinie wird nämlich neben den vier Sneaker-Modellen, noch einige Artikel mehr umfassen und zum anderen auch in Europa erhältlich sein.

Von Kopf bis Fuß

Zur Ankündigung der Zusammenarbeit veröffentlichte man einen schicken Teaser-Trailer. Auch die offizielle Webseite wirbt damit, dass „Krieger des Lichts bald in der Lage sein werden, sich von Kopf bis Fuß in einer breiten Auswahl an Stilen und Kleidungsstücken zu projizieren“.

Die Kollektion ist bereits im Online-Store von Puma gelistet, der Verkauf startet am 15. März. Neben den bereits besprochenen Sneakern bietet die Kollaboration T-Shirts; Hoodies; Hosen; und diverse Accessoires, von Rucksäcken bis Baseball-Caps. Werft gern mal selbst einen Blick auf die Auswahl.

Die Kollektion soll übrigens auch in einigen ausgewählten Retail-Stores verfügbar werden und soll das 10-jährige Jubiläum des MMORPGs feiern. Eine kostenlose Testversion zu Final Fantasy XIV könnt ihr stundenlang ausprobieren.

Puma x Final Fantasy XIV im Ankündigungstrailer

