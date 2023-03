Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis schließt ab heute eine große Lücke

Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis ist ab sofort für Konsolen und PCs erhältlich. Koei Tecmo schließt damit eine große Lücke. Denn es handelt sich nicht um ein brandneues Spiel, sondern um eine Lokalisierung von Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, das 2008 für Nintendo Wii bisher nur in Japan erschienen ist.

Hierzulande erscheint das Spiel leider nur digital, doch für Freunde des Haptischen lohnt sich wie so oft der Blick nach Asien. Dort gibt es eine Handelsversion für PS4 und Nintendo Switch, die auch englische Texte bietet. Bei Play-Asia* könnt ihr sie importieren.

Übrigens: Die Zukunft der Reihe scheint bereits gesichert. Was es noch so zu Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis zu sagen gibt, erfahrt ihr demnächst in unserem Test. Außerdem haben wir ein Interview mit den Machern geführt, das demnächst online geht.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis, Koei Tecmo, Grasshopper Manufacture