Project MBR: Team um Grandia-Producer läutet die Kickstarter-Kampagne ein

Erst kürzlich berichteten wir von Project MBR, dem geplanten Multiplayer-Mech-Shooter von SIEG Games, unter der Führung des Grandia-Producers Yoichi Miyaji. Nun ist die entsprechende Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des Titels an den Start gegangen. Das Ziel: 25 Millionen Yen, was umgerechnet etwa 172.000 EUR entspricht. Die Kampagne läuft noch bis zum 31. März.

Das sind die Meilensteine und Stretch-Goals

Im selben Zuge wurden auch die geplanten Meilensteine und Stretch-Goals enthüllt. Erstere sehen wie folgt aus:

April 2023 – Rekonstruktion von Projektinhalten

Mai bis Oktober 2023 – Entwicklung

November 2023 – Vorbereitungen für geschlossenen Beta-Test

Dezember 2023 – Geschlossener Beta-Test via Steam

Dezember 2023 bis Mai 2024 – Auswertung der Ergebnisse und entsprechende Anpassungen

April 2024 – Early-Access via Steam

Für die Stretch-Goals der Kampagne hat sich das Team folgendes überlegt:

25 Millionen Yen – Finanzierungsziel: Geschlossener Beta-Test via Steam, Early-Access-Verkauf via Steam, Implementierung eines 5-VS-5-Multiplayer-Online-Kampfarena-Modus oder Survival-Modus; japanische und englische Sprachoptionen

50 Millionen Yen – Veröffentlichung für PlayStation 5

75 Millionen Yen – Ergänzung weiterer Mechs, gestaltet von berühmten Designern

100 Millionen Yen – Ergänzung eines weiteren Schlachtfeldes

200 Millionen Yen – Ergänzung eines Einzelspieler-Modus

Kein Free-to-play

Project MBR – so der Arbeitstitel – ist ein Multiplayer-Mech-Action-Shooter. SpielerInnen sollen die Möglichkeit haben, ihre eigenen Mechs anzupassen und in den Kampf gegen andere SpielerInnen zu schicken. Der Titel soll auf taktische Kämpfe setzen, in denen SpielerInnen zusammenarbeiten und von verschiedenen Mech-Formen Gebrauch machen.

Das Team betont, dass es sich bei Project MBR nicht um einen Free-to-play-Titel handelt und dass auch keine Lootbox-Mechaniken integriert seien sollen.

