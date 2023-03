Pokémon: Künstler macht aus japanischen und englischen Theme-Song einen verrückten Remix

The Pokémon Company ist immer mal wieder für ungewöhnliche Aktionen gut. Heute dachte man sich, man könnte doch den berühmten Theme-Song des Anime neu auflegen. Dafür tat man sich mit Night Tempo zusammen. Der Künstler nennt sich selbst „Retro Culture Curator“ und fokussiert sich auf 80er-Jahre-Kunst, die er neu abmischt.

Jetzt nahm sich Night Tempo also „Gotta Catch ‘Em All!“ und „Mezase Pokémon Master“ zur Brust, die originalen Theme-Songs des englischen respektive japanischen Anime. Das Ergebnis ist ein Mashup, das durchaus etwas gewöhnungsbedürftig ist.

Die Meinungen gehen jedenfalls auseinander. In den Youtube-Kommentaren nennt ein Nutzer es einen „passenden Remix“, der die „Nostalgie zurückbringt“. Ein anderer sagt, so einen Mashup hätte er sich schon immer gewünscht. Viele gedenken Ash, der in diesen Tagen seine letzten Anime-Auftritte hat. Bei Twitter nennt den Remix ein Nutzer „shitty“ und findet, er würde dem originalen Opening nicht Tribut zollen.

Bildet euch selbst euer Urteil!

Pokémon Mezase Catch ‘em All (Night Tempo Official Remix)

Bildmaterial: The Pokémon Company