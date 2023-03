Pokémon Karmesin und Purpur: Neue Verteilaktion feiert ein beliebtes Schweine-Pokémon

The Pokémon Company hat die nächste Verteilaktion zu Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt. Diesmal gibt es sogar wieder ein Pokémon! GameStop in den USA prescht dabei vor. Bei dieser Verteilaktion werdet ihr euch beginnend am 31. März einen Seriencode für ein spezielles Ferkuli sichern können.

Das Fan-Pokémon ist bei Fans seit seiner Ankündigung in einem Trailer zu den Spielen ziemlich beliebt. Es kam erst mit der neunten Generation in den Pokédex. Das verteilte Ferkuli hat den Tera-Typ Flug.

Bisher ist die Verteilaktion, mit der man die Veröffentlichung der neuen Sammelkartenspiel-Erweiterung „Karmesin und Purpur“ feiern möchte, nur für die USA angekündigt. Nicht selten finden solche Verteilaktionen aber weltweit statt, oft dann auf unterschiedlichem Wege.

Hierzulande hat sich allerdings auch GameStop als Teilnehmer solcher Verteilaktionen bewährt. Ob und wann ihr den Seriencode auch in Deutschland bekommt, ist aber noch unklar. Mitunter ist es auch möglich, bei Online-Verteilungen anderer Länder mitzumachen. Wir halten euch auf dem Laufenden!

