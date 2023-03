PlayStation Plus: Spielekatalog mit weiteren Square-Enix-Games und drei neuen Klassikern im März

Sony hat mitgeteilt, welche neuen Games Abonnenten von PlayStation Plus im März erwarten können. Für den Spielekatalog müsst ihr mindestens die Stufe Extra abonniert haben. Wenn ihr Premium-Kunden seid, könnt ihr euch zudem über drei neue Klassiker freuen.

Im Februar hatten wir die Square-Enix-Offensive attestiert. Im März legen Sony und Square Enix nochmal nach. Vom japanischen Publisher gibt es neben den Life-is-Strange-Spielen auch Final Fantasy Type-0 HD und NEO: The World Ends with You. Nicht übel.

Darüber hinaus landet Ghostwire: Tokyo bei PlayStation Plus, das erst heute für Xbox angekündigt wurde und neue Inhalte spendiert bekommt. Diese sollen für PlayStation-Fans kostenlos sein, aber das dürfte mutmaßlich nur auf die Verkaufsversion zutreffen. Alle Spiele sind ab dem 21. März verfügbar.

Das gesamte Line-up:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire: Tokyo

Life is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V: Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

NEO: The World Ends with You

Haven

Das Klassiker-Line-up:

Ridge Racer Type 4 | PS1

Ape Academy 2 | PS1

Syphon Filter: Dark Mirror | PSP

Visualisiert die Highlights:

Bildmaterial: Final Fantasy Type-0 HD, Square Enix