Persona 5 The Phantom X: Das neue Persona-Spiel stellt „Persona II“-Charaktere vor

Wie Perfect World Games bekannt gibt, wird es nicht nur neue Hauptcharaktere im Mobile-Ableger Persona 5: The Phantom X geben. Zusätzlich soll es drei Begleiter geben, die als „Persona II“ bezeichnet werden. Was an ihnen so besonders ist, verrieten die Verantwortlichen nicht. Folgende Charaktere sind im Mobile-Ableger bisher enthalten:

Seiji Shiratori (Codename: Seiji) mit Persona Leucothea (Meeresgottheit)

(Codename: Seiji) mit Persona Leucothea (Meeresgottheit) Kotone Montagne (Codename: Mont) mit Persona Terpsichore (Gottheit des Tanzes)

(Codename: Mont) mit Persona Terpsichore (Gottheit des Tanzes) Yukimi Fujikawa (Codename: Yuki) mit Persona Styx (Personifikation des Hasses und Gottheit der Schwüre)

Die Persona sind ähnlich wie die aus Persona 3 an die griechische Mythologie angelehnt. Die Persona wurde von Soejima designt, der schon das Charakterdesign in Persona 5 übernommen hat.

Zusammen mit den Charakteren wurde der Start der Closed-Beta angekündigt. Qualifizierte SpielerInnen haben gestern eine Einladung erhalten und können ab heute in das Spiel hineinschnuppern. Die Closed-Beta läuft noch bis zum 31. März 2023, allerdings nur auf Android-Plattformen. Die iOS-Version soll zur Veröffentlichung nachgereicht werden.

Die Story zu Persona 5: The Phantom X

Persona 5: The Phantom X basiert auf der Welt von Persona 5 und spielt ebenfalls in Tokyo. Die Geschichte folgt allerdings einer neuen Gruppe an Phantom-Dieben. Der Art-Stil wurde vom Hauptableger übernommen, aber das Gameplay wurde für Smartphones optimiert.

Das Thema des Spiels ist das „Verlangen“. Im Mittelpunkt der Story stehen SchülerInnen, deren Personas erwachen. Dabei stehen ein alter Mann mit langer Nase, den viele als Igor kennen dürften, eine sprechende Eule und ein seltsamer Unterwasser-Raum in Verbindung miteinander.

Es wird zudem wieder eine Welt geben, die nicht der Realität entspricht und in welche die Phantom-Diebe entfliehen können. In der Freizeit können die SchülerInnen zahlreichen Aktivitäten wie Baseball, Kino und anderen Dingen nachgehen. Auch die Schule wird wieder ein zentraler Ort sein.

via Siliconera, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World, Black Wings Game Studio