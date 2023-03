PAX East 2023: Naoki Yoshida und Koji Fox treten mit Final Fantasy XVI und XIV auf

Aktuell findet in Boston die PAX East 2023 statt. Im Zuge der Gamingmesse geben sich auch Produzent und Director Naoki Yoshida und Lokalisierungsdirektor Michael-Christopher Koji Fox die Ehre, um sowohl über Final Fantasy XIV als auch Final Fantasy XVI zu sprechen.

Panels zu Final Fantasy XIV und Final Fantasy XVI

Das erste der beiden Panels widmet sich dem beliebten Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV und findet bereits heute, am 24. März um 18:00 deutscher Zeit statt. Via folgenden Twitch-Kanälen könnt auch ihr live dabei sein:

Im Rahmen des Panels widmet sich Naoki Yoshida der „unendlichen Reise von Final Fantasy XIV“ und beantwortet Fragen aus der Community. Immerhin winkt bereits das 10-jährige Jubiläum des Online-Rollenspiels.

Weiter geht es morgen, am 25. März um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Dann findet mit „Yes, You Can Pet Torgal“ eine Diskussion zum anstehenden Final Fantasy XVI statt. Yoshida und Koji-Fox nutzen das Panel, um „die aufregende Achterbahn, die Final Fantasy XVI ist“ vorzustellen. Via folgenden Kanälen könnt auch ihr live dabei sein:

Also: Einschalten! Die Panels werden übrigens ausschließlich auf Englisch und Japanisch übertragen.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix