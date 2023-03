Neuer Trailer zu Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time zeigt Jobs, Charakter-Editor und mehr

Während der Level-5 Vision 2023 präsentierte das Unternehmen zahlreiche Titel, die noch im Laufe des Jahres erscheinen werden. Eines dieser Spiele ist Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, das einen neuen Trailer spendiert bekommen hat. Dieser enthüllt zahlreiche Informationen zum Switch-Abenteuer, das noch in 2023 erscheinen soll.

Lebt euer eigenes Leben in Fantasy Life i

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time spielt auf Reveria. Bevor wir das Abenteuer beginnen, können wir unseren eigenen Charakter erstellen. Wir können das Geschlecht, die Frisur, die Kleidung und viele weitere Merkmale selbst bestimmen. Auch an bunten Haarfarben fehlt es nicht.

Bei den Meistern können wir unterschiedliche Jobs annehmen, bei denen wir als Novize starten. Im Trailer sind 14 unterschiedliche Jobs zu erkennen, von denen zwei noch nicht freigeschaltet wurden. Darunter befinden sich Berufe wie Fischer, Bogenschütze oder Koch. Das Spiel empfiehlt, sich nicht nur auf einen Beruf zu konzentrieren, sondern alle zu meistern. Denn in der Welt gibt es unterschiedliche Ressourcen, die für alle Jobs genutzt werden können.

Ähnlich wie in anderen Lebenssimulationen können wir unser Haus und sogar das Dorf dekorieren. Außerdem können wir über Terraforming die Gestalt der Insel ändern.

Es gibt obendrein einige Mysterien in der Welt. So treffen wir beispielsweise auf ein Mädchen, das die Zeit zu stehlen scheint. Ein Drache im Himmel birgt ebenfalls ein großes Geheimnis. Um diese zu lösen, müssen wir uns den Herausforderungen auf Mysteria Island stellen.

Der neue Trailer zu Fantasy Life i

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Level-5, Level-5 Comcept