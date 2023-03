Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation stellt die verschiedenen Aktivitäten vor

In Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation können SpielerInnen einen entspannenden Sommer erleben und den Aktivitäten nachgehen, auf die sie Lust haben. Publisher Spike Chunsoft und Entwickler Millennium Kitchen und Toybox sind nun ins Detail gegangen und zeigen uns, auf welche Aktivitäten wir uns freuen können.

Alle Aktivitäten in Natsu-Mon!

Der kleine Junge kann seine Freizeit mit vielen Aktivitäten in der Natur verbringen. Er kann Käfer sammeln, fischen, auf Bäume klettern und schwimmen. All die Erfahrungen, die er sammelt, werden in einem Tagebuch festgehalten. Die Umgebung besteht dabei nicht nur aus Bergen und Gewässern, sondern auch aus einem Sonnenblumenfeld, einer Mine und anderen spannenden Orten.

In der Stadt können wir mit den AnwohnerInnen und den MitarbeiterInnen vom Zirkus reden. Jeder Charakter hat seine individuellen Züge. Sollten die Personen nicht arbeiten, zeigen sie ein ganz anderes Verhalten. Es liegt am Protagonisten, den Leuten und besonders den anderen Kindern bei ihren Problemen zu helfen.

Während der Sommerferien gibt es zahlreiche Events, die die gesamte Stadt inkludieren. Von Feuerwerken über dem Sommerfest bis hin zu morgendlichem Sport stehen viele Events an. Es gibt aber auch spezielle Events, die im Zusammenhang mit den Problemen der Zirkustruppe stehen.

Als Besonderheit heben die Verantwortlichen hervor, dass es keine Ladebildschirme während der Erkundungstouren gibt. Die Ingame-Zeit und das Wetter ändern sich mit den realen Gegebenheiten.

Hinter der Idee und Gestaltung steckt Kaz Ayabe, der für die Serie Boku no Natsuyasumi bekannt ist. In Japan soll Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation – wie treffend – im Sommer erscheinen.

