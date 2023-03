Monster sammeln und in Echtzeitkämpfe führen: Summoners War Chronicles ist jetzt verfügbar

Ab sofort sind die Server zu Summoners War: Chronicles auch in unseren Gefilden online. Zuvor war das Online-RPG bereits in Südkorea und Nordamerika an den Start gegangen, heute zog man mit 170 weiteren Ländern nach. Summoners War: Chronicles ist jetzt für Steam und Mobilgeräte erhältlich und bietet deutsche Texte.

Chronicles knüpft an das für die Serie typische Kampfsystem an, bei dem der strategische Einsatz unterschiedlicher Monster mit diversen verschiedenen Fähigkeiten und Attributen wichtiger für den Erfolg ist als die Stärke der Einheit. Allerdings gibt es jetzt ein Echtzeit-basiertes Kampfsystem.

Zu Beginn eures Abenteuers könnt ihr aus einem von drei Summonern wählen, die ihr nach euren Vorstellungen anpassen könnt. Gemeinsam mit drei Monstern aus eurem Team zieht ihr dann in die Welt hinaus.

Zum Start gibt es ein Einführungsvideo mit Producer Lee Eun Jae, das neben vielen Gameplay-Szenen auch nützliche Informationen für den Anfang des Spiels bietet. Summoners War: Chronicles ist free-to-play.

Der Cinematic-Trailer:

Bildmaterial: Summoners War: Chronicles, Com2uS