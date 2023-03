Mario Kart 8 Deluxe: Auf Birdo folgen offensichtlich noch fünf weitere, unbekannte Charaktere

In dieser Woche veröffentlichte Nintendo die vierte Welle des großangelegten Booster-Streckenpass zu Mario Kart 8 Deluxe. Welle Nr. 4 erweitert den Party-Racer um diverse neue Strecken. Das Highlight: Die brandneue Strecke Yoshis Eiland – die Heimatinsel des grünen und knuffigen Fanlieblings. Außerdem mischt ab sofort Birdo als neuer Charakter in den wilden Rennen mit. Aber es bleibt offensichtlich nicht nur bei einem Neuzugang.

Fünf Neuzugänge in der Pipeline

Mit dem neuen Streckenpass-Update wurde nämlich ebenso der Charakterauswahl-Bildschirm aktualisiert, der nun fünf neue Platzhalter-Felder zeigt, jeweils mit einem „?“ geschmückt. Sieht also ganz so aus, als würden sich – im Zuge der ausstehenden zwei Wellen – noch ein paar mehr Neulinge zur Fahrerriege gesellen.

Um wen es sich dabei handeln könnte, bleibt vorerst aber abzuwarten. Auf der offiziellen Seite zum Spiel heißt es: „Auch beim Booster-Streckenpass mischen nun in die Mario Kart-Reihe zurückkehrende Charaktere mit. Wählt alte Bekannte aus, um Rennen zu bestreiten!“ Gut möglich also, dass uns noch weitere bekannte Gesichter erwarten – wie Diddy Kong, R.O.B., Pauline und mehr.

Ebenso möglich, erscheint die Aufnahme weiterer Charaktere aus anderen Nintendo-Franchises. Mit Metroid Prime Remastered und der Integration von Metroid Fusion in den Katalog von Nintendo Switch Online ist das Franchise um Weltraum-Kopfgeldjägerin Samus beispielsweise wieder in aller Munde. Warum also nicht auch im Kart Platz nehmen?

Außerdem steht uns das Schwergewicht The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ins Haus. Der ideale Anlass, um Link eine/n PartnerIn aus Hyrule an die Seite zu stellen, oder? In jedem Fall, dürfen wir gespannt abwarten, welche Figuren ihren Weg ins Spiel finden.

Wer sich den Streckenpass kaufen möchte, muss 24,99 Euro für die insgesamt sechs Wellen ausgeben. Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket zahlen nichts für den Booster-Streckenpass. Die sechs Wellen sollen bis Ende 2023 erscheinen.

