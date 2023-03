Inazuma Eleven: Victory Road bringt 4.500 Charaktere aus älteren Spielen zusammen

Beim großen Level-5-Comeback im Zuge der letzten Ausgabe von Nintendo Direct machte sich Inazuma Eleven noch rar. Das änderte sich heute mit der Level-5-Vision 2023. Im Rahmen des Livestreams präsentierte Level-5 einen ausführlichen Trailer und Eindrücke aus dem Fußball-RPG Inazuma Eleven: Victory Road.

Über 4500 Charaktere aus früheren Spielen

Inazuma Eleven: Victory Road spielt in Nagasaki, an der Nagumohara Junior High. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Unmei Sasanami, der den Fußball aufgegeben hat. Das ändert sich aber bald, als ihn der Soccer Summit und ein echtes „Fußball-Monster“ namens Haru Endo in die Welt des Sportes zurückholen.

SpielerInnen rekrutieren aus über 4500 Charakteren aus früheren Spielen, um ein unschlagbares Team auf die Beine zu stellen – das Ziel: Die Meisterschaft. Außerdem versuchen sich SpielerInnen an einer „Zeitreise“, indem sie sich diversen Chronik-Wettbewerbsrouten stellen, basierend auf vergangenen Ablegern der Serie. Nicht zuletzt winken 5-vs-5-Spiele, inklusive Freestyle-Modus.

Die Zwischensequenzen werden vom Animationsstudio Mappa beigesteuert und es soll davon mehr geben als in jedem Spiel zuvor. Auch eine Lokalisierung in mehrere Sprachen wird es geben, Deutsch wird aller Voraussicht nach auch dazugehören.

Inazuma Eleven: Victory Road soll 2023 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Mobilgeräte erscheinen.

Inazuma Eleven: Victory Road im neuen Trailer

Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5