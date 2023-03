Hitman-Studio IO Interactive arbeitet nun an Online-Fantasy-RPG

Das Entwicklerteam von IO Interactive ist vor allem für die Hitman-Reihe bekannt. In dieser schlüpfen wir in die Rolle eines Geheimagenten, der mehrere Zielpersonen auf kreative Weise ausschalten muss. Doch das Studio wagt sich nun in neue Gefilde und arbeitet an einem Spiel, dessen Genre so gar nichts mit dem Agenten Hitman zu tun hat.

Bei dem Titel wird es sich um ein Online-Fantasy-RPG handeln, das leider noch keinen Namen hat. Sämtliche Standorte sollen an dem Spiel mitwirken, wofür IO Interactive zahlreiche Stellenausschreibungen eröffnet hat.

Als Inspiration dienen dabei andere Rollenspiele und der Gedanke, dass eine Gruppe aus unterschiedlichsten Individuen zusammenarbeiten muss. Somit können wir uns wohl auf unterschiedliche Rassen und Klassen freuen, die es in dem Rollenspiel geben wird.

Das Spiel soll außerdem über mehrere Jahre hinweg erweitert werden. Womöglich handelt es sich dabei um neue Inhalts-Updates, aber auch DLCs wären denkbar. Die neue IP soll sowohl für PCs als auch für Konsolen erscheinen. Sobald IO Interactive neue Details verrät, lassen wir es euch hier wissen.

Bildmaterial: IO Interactive