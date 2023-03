HBOs The Last of Us ist jetzt bei weiteren Diensten verfügbar und erscheint bald auf Blu-Ray

Die erste Staffel von HBOs The Last of Us ist beendet und wurde ziemlich positiv aufgenommen. Immerhin regnete es allerhand Lobpreisungen von Kritik und Fans. Die Adaption sorgte sogar für einen 238-prozentigen Anstieg der Verkaufszahlen von The Last of Us Part I.

Nicht verwunderlich also, dass die Serie bereits kurz nach dem Start um eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Pläne für Part II stehen bereits und dürften sogar über eine zweite Staffel hinausgehen.

Hierzulande wurde die erste Staffel via Streaming-Dienst WOW ausgestrahlt. Mit dem Ablauf dieser Exklusivität ist die erste Staffel seit kurzer Zeit auch bei weiteren Streaming-Diensten wie Amazon Prime Video* und Apple iTunes an den Start gegangen. Wenn euch das Streamen zu blöd ist, bietet sich aber schon bald eine klassischere Lösung.

HBOs The Last of Us erscheint im Blu-Ray-Format

Mitte Juli 2023 soll die erste Staffel nämlich sowohl auf Blu-Ray erscheinen – zusätzlich als 4K-UHD-Blu-Ray. Der Veröffentlichungszeitraum gilt dabei allerdings vorerst für die USA – ein deutscher Termin ist derzeit noch nicht bekannt, aber damit darf wohl zeitnah zu rechnen sein.

Die erste Staffel von The Last of Us soll dabei in einer Standard-Edition und alternativ in einem 4K-Steelbook angeboten werden. Außerdem winken die Blu-Ray-Veröffentlichungen mit Bonusmaterial – etwa diversen Making-of-Videos.

Ob es in Zukunft auch mit der Videospiel-Serie weitergeht, bleibt abzuwarten. Neil Druckmann weiß in jedem Fall um den Wunsch nach The Last of Us Part III.

Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog