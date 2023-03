GrimGrimoire OnceMore: Neuer Trailer zur jetzt verfügbaren Demo veröffentlicht

Die Demo zu GrimGrimoire OnceMore, die bisher lediglich dem japanischen Markt vorbehalten war, ist jetzt auch im Westen verfügbar. Das gab der Publisher NIS America nun bekannt. Aus diesem Anlass wurde auch gleich ein neuer Demo-Trailer veröffentlicht.

Entwickelt wird der Titel vom japanischen Entwickler Vanillaware, welcher sich unter anderem für Titel wie 13 Sentinels: Aegis Rim, Dragon’s Crown und Odin Sphere verantwortlich zeichnet. Eine Deluxe Edition mit einigen Boni* ohne Aufpreis bietet NIS America hierzulande für Nintendo Switch, PS4 und PS5 an. Sie enthält ein Mini-Artbook und einen digitalen Soundtrack zusätzlich.

Das alles ist neu im Remaster

Zu den Neuerungen gehören natürlich HD-Grafiken und Anpassungen an moderne Bildschirmauflösungen. Mit Vorspulfunktionen und Speichermöglichkeiten mitten im Kampf soll das Spiel auch angenehmer werden. Demgegenüber sorgt ein verschärfter, harter Schwierigkeitsgrad für optionale neue Herausforderungen. Auch neue Gameplay-Systeme führt man ein.

GrimGrimoire erschien in Japan erstmals 2007 für PS2. Das erweiterte Remaster ist in Japan seit Juli für PS4 und Switch erhältlich. In Europa soll es am 7. April 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Der neue Demo-Trailer

Bildmaterial: GrimGrimoire OnceMore, NIS America, Nippon Ichi Software, Vanillaware