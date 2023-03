Ghostlight bringt Agarest: Generations of War noch im März auf Nintendo Switch

Publisher Ghostlight wird Agarest: Generations of War am 24. März 2023 für Nintendo Switch in Europa veröffentlichen. Das SRPG wird dabei alle DLC bieten, darüber hinaus einige visuelle Verbesserungen.

Aksys Games hatte die Veröffentlichung für Switch bereits im letzten Jahr angekündigt, doch sie galt nur für Amerika. Das Strategie-RPG erschien erstmals im Jahr 2007 für PlayStation 3. Als Entwickler trat Compile Heart auf. Hierzulande erschien Record of Agarest War bisher für PS3, PCs und Mobilgeräte.

Neben der Rettung von Agarest steht auch euer Ruf bei der Damenwelt auf dem Spiel. Am Ende könnt ihr mit eurer Auserwählten dann den nächsten Helden zeugen. Das Gameplay zeichnet sich durch Kombo-Angriffe mit mehreren Party-Mitgliedern aus.

Bildmaterial: Record of Agarest War, Aksys Games, Idea Factory, Red Entertainment, Compile Heart