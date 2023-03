Fragen werden beantwortet: 10 Minuten Gameplay zu Zelda: Tears of the Kingdom gibt es morgen

Nintendo wird am morgigen 28. März um 16 Uhr deutscher Zeit 10 Minuten Gameplay aus Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlichen. Das Unternehmen kündigte die Veröffentlichung heute vorab in den sozialen Medien an.

Die Ankündigung im „Nintendo-Direct-Rhythmus“ etwa 24 Stunden vor dem Start zeigt den Stellenwert des Videos. Fans weltweit warten sehnsüchtig auf konkrete Einblicke. Insbesondere wird von vielen eben kritisiert, dass man vom Gameplay noch recht wenig gesehen hat.

Das Video wird morgen um 16 Uhr auf dem Youtube-Kanal veröffentlicht. Die Neuigkeiten werden von Zelda-Producer Eiji Aonuma präsentiert. Der hatte erst kürzlich und am Rande einer Preisverleihung angedeutet, dass Gameplay-Elemente des Spiels die Spielwelt verändern würden. Wie genau das aussieht, erfahren wir hoffentlich morgen!

Die News der letzten Wochen

Es ist nicht so, dass es in den letzten Wochen keine Neuigkeiten zu Zelda: Tears of the Kingdom gegeben hätte. Im Februar meldete Nintendo den Titel mit einem Gänsehaut-Trailer zurück. Überraschend gestaltete sich zuletzt beispielsweise der Umstand einer möglichen Inspiration durch Banjo-Kazooie.

Weniger schöne Schlagzeilen machte der heiß erwartete Titel mit einem massiven Leak, der nicht nur Nintendo zu ärgern weiß. Auch die Preisgestaltung sorgte, vornehmlich ein den USA, für Diskussionen. Die Vorbestellerboni hingegen werden begeistert aufgenommen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023.

Bildmaterial: Nintendo