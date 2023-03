Final Fantasy XVI: Naoki Yoshida vergleicht die Spielstruktur mit God of War

Final Fantasy XVI ist aktuell in aller Munde. Immerhin fand kürzlich eine Medientour statt, die das Team hinter dem Spiel dazu nutzte, neue Einblicke in den nächsten Serienableger zu gewähren.

Die KollegInnen von Well Played haben Square Enix in Japan besucht und mit Produzent Naoki Yoshida, Director Hiroshi Takai, Combat Director Ryota Suzuki und Koji Fox gesprochen, der für die Lokalisierung verantwortlich ist.

So wie God of War

Im Gespräch ist auch die Welt ein Thema und wie SpielerInnen sie erfahren. Immerhin soll Final Fantasy XVI keine Open-World bieten und eine Geschichte erzählen, die sich über größere Zeitspannen zieht. Um das Spielkonzept greifbarer zu machen, stellt Yoshida einen interessanten Vergleich an. Final Fantasy XVI sei nämlich am ehesten mit Titeln wie God of War zu vergleichen.

Es wird eine Art Oberwelt geben, wie in God of War. Im Zentrum dieser Karte findet sich ein Hub, über das Clive diverse Areale ansteuert, die im Laufe der Handlung freigeschaltet werden. In den entsprechenden Gebieten treiben SpielerInnen dann die Handlung voran und kehren nach Abschluss des Abschnittes zum zentralen Hub zurück – den Yoshida bereits als „Hideaway“ bezeichnete.

Im Folgenden haben SpielerInnen dann die Wahl, zum nächsten Punkt zu reisen, an dem die Hauptgeschichte vorangetrieben wird, oder bereits besuchte Gebiete erneut aufzusuchen, um Nebenmissionen nachzugehen.

In dem Kontext betont Yoshida nochmal, dass das Spiel drei zeitliche Perioden abdecke. Clive werde altern, was SpielerInnen zwar nicht die Möglichkeit gebe, in die Vergangenheit zurückzureisen, aber sehr wohl bereits besuchte Orte von damals erneut anzusteuern. Entsprechend werden sich die Gebiete dann auch – so wie Clive – verändert haben. SpielerInnen dürfen also mit diversen Versionen der verschiedenen Gebiete in Final Fantasy XVI rechnen.

Zusätzlich sollen SpielerInnen aber die Möglichkeit haben, vergangene Level erneut zu spielen – etwa, um einen Boss-Kampf zu wiederholen. Hier sei auch ein Arcade-Modus geplant, der SpielerInnen am Ende eines Levels bewertet. Eine Schnellreise-Funktion soll es übrigens auch geben. Durch die Leistung von PlayStation 5 soll es dabei auch kaum Ladezeiten geben.

Vollgas für Final Fantasy XVI

Fans von Final Fantasy erleben gerade einen echten News-Rundumschlag. Immerhin gibt es allerhand neue Eindrücke aus dem anstehenden Schwergewicht. Auch wir konnten bereits einen Blick auf den nächsten, actionreichen Ableger der Hauptserie werfen und sind ziemlich angetan. Wie Sony bei der Entwicklung und Optimierung des Spiels mithalf, erfahrt ihr hier.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. Wie lang uns Final Fantasy XVI beschäftigen soll, verriet das Team auch bereits.

Produzent Yoshida widmete sich im ganzen Preview-Bombast übrigens auch ernsteren Themen – etwa wie Final Fantasy XVI mit dem Thema Diversität verfährt. Welchen Ansatz der Titel hingegen im Bereich Accessibility verfolgt, erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix