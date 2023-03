Everdream Valley: Farming-Sim erscheint nun auch für PlayStation und bietet eine Demo an

Everdream Valley sieht aus wie eine schöne Alternative für Fans von Harvest Moon. Der Titel sollte ursprünglich nur für PC und Nintendo Switch erscheinen. Doch nun haben die Verantwortlichen von VARSAV Game Studios und Mooneaters bekannt gegeben, dass das Spiel zusätzlich für PS4 und PS5 veröffentlicht wird. Alle Versionen von Everdream Valley sollen im Frühjahr 2023 erscheinen.

Interessierte SpielerInnen können den Titel außerdem vorab auf Steam in einer Demo testen. So kann vor dem Kauf entschieden werden, ob ihr Geld für das Spiel ausgeben wollt. Um euch die Entscheidung zu erleichtern, hat das Team hinter Everdream Valley noch einen weiteren Trailer veröffentlicht. In diesem gibt es viele Tiere, aber auch das Kochenfeature zu bestaunen.

Keine gewöhnliche Farming-Sim

Everdream Valley ist allerdings keine gewöhnliche Farming-Sim, sondern macht einiges etwas anders. Beispielsweise hat jeder Bewohner dieser Welt ein eigenes Leben, mit eigenen Plänen und auch Geheimnissen. Mithilfe eines magischen Huts kann man die Kontrolle über verschiedene Tiere erlangen und so Einfluss auf verschiedene Ereignisse während des Tages nehmen.

Auch der Tag- und Nachtwechsel hat Auswirkungen auf das Spielgeschehen, denn verschiedene Aufgaben lassen sich beispielsweise nur bei Nacht erledigen. Die Folgen einer nicht erledigten Aufgabe am Abend bekommt man dann am nächsten Morgen zu spüren.

Trotz all dieser fröhlichen Farmerei gibt es auch in dieser wunderschönen, aber auch bizarren Welt ein mysteriöses Geheimnis zu lüften. SpielerInnen haben ganze zwei Monate Zeit, um hinter dieses Geheimnis zu kommen. Eines ist jedoch sicher: Es wird der seltsamste Sommer überhaupt.

Der neue Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Everdream Valley, VARSAV Game Studios, Mooneaters