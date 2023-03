Epic Games Store: Epic verspricht weitere, hochkarätige Exklusiv-Titel für die Zukunft

Wie Epic angibt, dürfen SpielerInnen auch in Zukunft mit hochkarätigen „Epic Games Store“-exklusiven Titeln rechnen. So möchte das Unternehmen SpielerInnen von Konkurrent Steam weglocken.

Exklusiv-Deals und Förderung von neuen Spielen

Wie Epic-CEO Tim Sweeney gegenüber den KollegInnen von PC Gamer verlauten ließ, verfeinere man die Strategie „basierend auf dem, was wir bei früheren Veröffentlichungen beobachtet haben – was sehr gut und weniger gut funktioniert hat.“

Sweeney ergänzt: „Eine Handvoll großer Exklusivtitel hat wirklich die Nadel bewegt […] und bei den kleineren Spielen, insbesondere bei Spielen mit einem kleineren Publikum, das normalerweise auf Steam war, stellten wir fest, dass viele dieser SpielerInnen nicht bereit waren, zu wechseln.“

Einer der großen vergangenen „Epic Games Store“-exklusiven Titel stellte etwa Borderlands 3 dar. Der Titel übertraf seinerzeit alle Erwartungen, wie der General Manager des Marktplatzes – Steve Allison – angab.

Das Unternehmen strebe aber nicht nur Exklusiv-Deals für Third-Party-Titel an, sondern ebenso die Förderung von neuen Spielen. Und zwar im Rahmen des hauseigenen Publishing-Labels.

Zu diesen Bemühungen zählen Remedys Alan Wake 2 und die neuen Projekte von Limbo-Studio Playdead und dem Studio hinter The Last Guardian – Gen Design.

Ein paar Zahlen führte Epic kürzlich auch an. Demnach habe der Epic Games Store im letzten Jahr 230 Millionen UserInnen verzeichnet – ein Zuwachs von 36 Millionen im Vergleich zu 2021.

SpielerInnen sollen kumuliert 355 Millionen US-Dollar in Third-Party-Titel investiert haben – ein erneuter Zuwachs von 18 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit Blick auf den gesamten Spielkatalog, fielen die Einnahmen aber insgesamt um 2 % auf 820 Millionen US-Dollar.

Übrigens plant Epic auch in 2023 kostenfreie PC-Titel auf wöchentlicher Basis herauszugeben. Als Nächstes erwarten SpielerInnen hier Warhammer 40.000: Gladius – Reliefs of War. Der Titel löst damit Call of the Sea ab, welches noch bis zum 16. März verfügbar ist.

via VGC, Bildmaterial: Epic Games Store