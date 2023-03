Entwickler schenkt euch diese zwei Spiele, bevor der 3DS-Store in wenigen Tagen dicht macht

Angekündigt ist es schon lange, am 27. März macht Nintendo Ernst: Dann schließt der eShop nämlich für 3DS und WiiU seine Pforten. Das nimmt sich Entwickler Four Horses zum Anlass, BesitzerInnen des 3DS auf den letzten Metern etwas Gutes zu tun.

Gratis-Spiele vor dem eShop-Abschied

Mit Kid Tripp und Digger Dan DX stehen nun nämlich zwei Titel des Entwicklers kostenlos via 3DS-eShop zur Verfügung. Sehr großzügig!

Der Twitter-User ZenigameDirect machte auf den Deal aufmerksam und verlinkte dabei auch den offiziellen Twitter-Kanal des Entwicklers. Der beteuerte übrigens schon kürzlich, seine Spiele im Angesicht der eShop-Schließung kostenfrei verfügbar zu machen. Dabei stieß man aber auf Probleme mit Nintendo, die eingangs angaben, dass dies nicht möglich sei.

Ist es wohl doch – zumindest in Europa. Im nordamerikanischen eShop scheinen besagte Titel nämlich nicht gratis zur Verfügung zu stehen. Ob sich das gegebenenfalls noch ändert, ist fraglich. Hierzulande dürft ihr euch Kid Tripp und Digger Dan DX aber noch bis Schließung des eShops schnappen.

Die Intention von Four Horses: Ihre Spiele in den letzten Tagen noch „in so viele Hände wie möglich“ zu bekommen. Eine löbliche Anstrengung.

Übrigens: Erst kürzlich veröffentlichte Solo-Entwickler Jerrel Dulay ein neues Spiel für 3DS, wohlwissend, dass die Schließung des eShops quasi ins Haus steht. Hier erfahrt ihr mehr.

Bildmaterial: Kid Tripp, Four Horses, Nintendo