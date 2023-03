Elden Ring: Neues Update bringt Raytracing-Option, PvP-Balancing und neue Bugfixes

Der Entwickler FromSoftware und der Publisher Bandai Namco veröffentlichten kürzlich das neue Update 1.09 zum Action-Spektakel Elden Ring. Das Besondere an diesem Update ist die Tatsache, dass neben kleineren Anpassungen und Bugfixes nun auch eine Option für Raytracing hinzugefügt wurde. Die kompletten Patch-Notes findet ihr hier.

Diese Raytracing-Option steht aufgrund von Hardware-Limitierungen allerdings nur für PlayStation 5, Xbox Series und PCs zur Verfügung. Möchte man die neuen Raytracing-Effekte nutzen, muss man hier und da allerdings mit deutlichen Performance-Einbrüchen rechnen, da dieses noch relativ neue Feature extrem Hardware-hungrig ist. Last-Gen-Konsolen gehen also leer aus.

Erweiterung ist auf dem Weg

Erst vor kurzem wurde außerdem angekündigt, dass sich ein großes Erweiterungspaket für Elden Ring in der Entwicklung befindet. Die Erweiterung hört auf den Namen „Shadow of the Erdtree“. Diese soll die tragische Geschichte rund um Elden Ring erweitern und die SpielerInnen erneut in seinen Bann ziehen. Wann die Erweiterung allerdings erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Aktuell gibt es lediglich ein Artwork zu bestaunen.

via Gematsu, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware